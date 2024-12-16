Ларисе Долиной грозит потеря еще одного элитного жилья из-за санкций Евросоюза
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Певица Лариса Долина попала под санкции Евросоюза. Из-за этого артистка может потерять элитное жилье в Латвии.
Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Долина, а также директор ТНТ Тина Канделаки оказалась в числе лиц, попавших под санкции ЕС. Для артистки это грозит потерей недвижимости в Юрмале. По оценкам источника, стоимость жилья – 96 млн рублей.
Певица приобрела недвижимость в Дзинтари в конце 2011 года – после рождения внучки. Там у Долиной в собственности две квартиры, пишет источник.
Двухкомнатная квартира сейчас оценивается в 30,4 млн рублей, четырехкомнатная – в 66 млн.
Ранее Долина лишилась более 100 млн рублей на продаже московской квартиры. Теперь артистка судится с новой владелицей жилья. Та в свою очередь рассчитывает на мировое соглашение.