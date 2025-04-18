«Не то чтобы нормальная»: жена Игоря Вдовина прошлась по Волочковой после публичных оскорблений

Телеведущая Елена Николаева отреагировала на последнее заявление балерины Анастасии Волочковой о победе над мачехой своей дочери. Жена бизнесмена Игоря Вдовина дала понять, что не следила за высказываниями артистки, но упрекнула ее в том, что много лет она не интересовалась жизнью Ариадны.

Отношения Анастасии и Елены никогда не были теплыми. Однако после того, как Ариадна объявила о помолвке, они еще сильнее накалились. Волочкова планировала свадьбу дочки в Петербурге, а Николаева в Москве. И в итоге звездная наследница решила сделать выбор в пользу матери. Об этом заявила сама балерина, подчеркнув, что Ариадна попросила мачеху больше не влезать в подготовку торжества.

Телеведущая отметила, что давно не следит за всем, что про нее говорит Волочкова. Однако она предпочитает давать комментарии, когда у нее спрашивают об артистке. Поэтому в качестве ответа Елена решила упрекнуть Анастасию в том, что она много лет не пыталась наладить отношения с новой семьей Ариадны и не интересовалась ее жизнью в доме Вдовина.

«Вы знаете, как это происходит с мамой других наших детей, которые живут с нами — твой ребенок живет в каком-то доме. Наверное, надо понять, а кто с ним. Если ты нормальная. Простите, не то чтобы нормальная. <…> Просто тебе надо понять, а в каких условиях он живет, кто эти люди, о чем они думают, пытаться наладить отношения. Но сейчас – зачем это уже надо...» - поделилась Николаева с Voice.

Ранее Анастасия Волочкова назвала свою внешность «Божьим даром».