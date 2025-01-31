«Человек не сидит на шее»: бывшая Николая Сердюкова высказалась о романе с Бородиной

Бывшая Сердюкова Чиковани вступилась за блогера и заявила, что он не альфонс. Об этом она рассказала в подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

Виолетта Чиковани, которая встречалась с Николаем Сердюковым, ответила на критику своего бывшего со стороны поклонников Бородиной. По словам Виолетты, телеведущей повезло с возлюбленным.

«Ей повезло. Он пытается быть кем-то, кем не является. На реалити он заходит очень ярко, негативно, что-то того обругал, сего обругал. На самом деле он очень добрый, умный. Он очень классно работал экскурсоводом, он великолепный историк», — рассказала она.

Чиковани добавила, что не сомневается в том, что Сердюков сам себя обеспечивает.

«Когда их обзывают и пишут, что он меркантильный, альфонс, я прекрасно знаю, какие у Коли есть проекты. Он себя прекрасно чувствует. Как и Ксюша Бородина. Поэтому зачем сравнивать доходы. Человек не сидит на шее», — заявила она.

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