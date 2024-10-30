«Не те двери»: Бородин потребовал не пускать Филиппа Киркорова на «Голубой огонек»

Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что народного артиста РФ Филиппа Киркорова нельзя пускать на «Голубой огонек». Его слова приводит NEWS.ru.

Общественник отметил, что музыкант периодически «входит не в те двери». Он считает, что подобным артистам не следует появляться на мероприятиях.

«Филипп Киркоров не заслуживает корпоративов, потому что периодически входит не в те двери. То он на «голой» вечеринке, то в Сети появляются ролики, где он дает несовершеннолетнему потрогать себя за ягодицы, и так далее. Такие люди не должны появляться на мероприятиях», — заявил Бородин.

Глава ФПБК напомнил, что сейчас идет СВО, на мероприятиях будут находиться и бойцы, и их супруги с детьми. По его мнению, они не хотят видеть подобных звезд. Он добавил, что организация создала петицию, чтобы лишить исполнителя хита «Цвет настроения синий» звания народного артиста РФ.

«Нам это не нужно, нам нужна здоровая нация», — резюмировал общественник.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров сделал короткую стрижку и показал результат преображения.