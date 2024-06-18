«Не те ботинки надела!»: Станислав Садальский высказался о скандале с Жанной Агузаровой на премии МУЗ-ТВ

Недавно певица Жанна Агузарова, которую называют королевой русского рок-н-ролла, впервые за долгое время выступила на сцене. Экс-солистка группы «Браво» появилась на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в Москве, однако ее выступление внезапно вырезали из эфира. Актер Станислав Садальский возмутился таким решением и высказался об этом в блоге на платформе LifeJournal.

14 июня в Москве состоялась «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», на которой собрались многие знаменитости. Ярким событием мероприятия стало появление одной из самых эпатажных звезд отечественного шоу-бизнеса Жанны Агузаровой. Певица представила на сцене свою сольную программу «Королева рок-н-ролла», но ее номер удалили из трансляции. По слухам, причиной этого стало фривольное поведение артистки на сцене, а представители знаменитости заявили, что произошел «брак по свету и графике».

Актера Стаса Садальского возмутило такое отношение к королеве русского рок-н-ролла.

«На „Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение“ в Москве Агузарова получила награду в номинации „Легенда вне времени“. Естественно, самое яркое возвращение артистки на сцену на ТВ не показали, вырезали. Сказали, не те ботинки надела!» — высказался актер.

Стас Садальский признался, что уважает Жанну Агузарову. Артист публично поддержал певицу и встал на ее защиту.

«Меня интересует пение Агузаровой и ее забавные образы! Хожу на ее концерты, чтобы снова услышать шикарную, талантливую, ни с кем несравнимую, оригинальную певицу-актрису», — заявил Стас Садальский.

Ранее сообщалось о том, что стали известны имена лучших исполнителей по версии Премии МУЗ-ТВ 2024.