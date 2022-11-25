Не талантом, так голой грудью: дочь Успенской показала поклонникам «роскошные сиси»
Любовь Успенская некоторое время назад вновь начала налаживать отношения со своей дочерью. Бывшие участницы всех громких семейных скандалов теперь стали добрыми подружками. Причем чем сильнее сближаются мать и дочь, тем сильнее начинают походить друг на друга.
32-летняя Татьяна Плаксина вслед за знаменитой родственницей решила покорять сцену. Успенская активно помогает своему ребенку в продвижении, но пока начинающая артистка может похвастаться лишь несколькими песнями и парочкой дуэтов со звездами. Понимая, что вокалом поражать не удается, Татьяна решила «брать» чем-то еще.
На днях Плаксина опубликовала в социальных сетях новую фотографию, которая произвела фурор. Для съемки девушка выбрала короткое серебристое платье, которое открыло ее грудь. В комментариях пользователи стали писать множество комплиментов артистке. «Роскошные сиси», «Божественная», «Шикарная женщина» - восторженно отзывались поклонники.
Татьяна Плаксина
Фото: Архив Татьяны Плаксиной
Но, несмотря на то, что фанатам очень понравились формы на снимке, сама Татьяна не довольна своей внешностью. Несколько недель назад Плаксина призналась, что очень хочет сделать себе грудь. Знаменитая мама ее совсем не ограничивает в этом плане. Более того, Любовь Успенская сказала, что готова оплатить пластическую операцию дочери, если та все-таки решится.
Впрочем, по сексуальности Успенская не отстает от своего ребенка. Недавно известный артист заявил, что 68-летняя певица по привлекательности обошла Лолиту, Ивлееву и Долину.