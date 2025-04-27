«Не такой ты великий»: Виталий Бородин «прошелся» по Филиппу Киркорову, заявившему о пиаре звезд на его имени

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на слова Филиппа Киркорова о том, что критикующие его звездные коллеги «хайпуют» на его имени. В своем Telegram-канале политический деятель напомнил о скандалах с участием певца и сравнил его с Викой Цыгановой, которая не ходит на «голые» вечеринки.

Недавно Вика Цыганова, известная своими резкими высказываниями в адрес коллег, «прошлась» по оскандалившемуся Филиппу Киркорову, обвинив его в лицемерии и алчности. Певица заявила, что артист «за деньги родную мать готов продать», и назвала его творчество «пустым». В ответ на критику певец отметил: его «поливают грязью» «давно забытые» звезды, которые хотят напомнить о себе за счет него. Такие утверждения возмутили Виталия Бородина.

«Любитель эпатажа — Киркоров, который всегда заявляет, что на нем хотят сделать пиар, вновь в центре внимания. На резкое высказывание Вики Цыгановой, которая сказала всю правду, он ответил, пытаясь оправдаться. Но правда такова: никто не ловит хайп на тебе, у Вики Цыгановой в плане СМИ все хорошо — уважаемый артист, которого уважают многие, особенно солдаты, офицеры и генералы на фронте», — заявил глава ФПБК.

Виталий Бородин добавил, что песни Вики Цыгановой «звучат на фронте», в то время как Филиппу Киркорову «не удалось» найти композицию, которая могла бы стать «боевым гимном». Политик призвал артиста «задуматься» и осознать, что он «не такой великий», каким себя считает.

«Не такой ты великий, чтобы на тебе делать имя Цыгановой. В отличие от тебя, Вика Цыганова не входит не в ту дверь, она не ходит на голые вечеринки и не танцует на кресте и не избивает своих поклонников», — подчеркнул Виталий Бородин.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме поддержали предложение Виталия Бородина лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России: «Никогда не заслуживал».