«Не такой богатый»: приятельница Анны Семенович рассказала, что певица сама платит за поездки на отдых с женихом

Жених Анны Семенович не такой богатый, как может показаться. Об этом Telegram-каналу Свита Короля рассказала приятельница певицы. По ее словам, звезде приходится самой платить за некоторые путешествия.

Собеседница Telegram-канала заявила, что у жениха Семенович есть деньги, но их все равно не достаточно для закрытия всех нужд. Анне приходится выкручиваться из сложившейся ситуации самой, чтобы не терять лицо. Так, по словам приятельницы, певица может спонсировать совместные поездки на отдых, но преподносить это как подарок возлюбленного.

«Денис не такой богатый, как Аня об этом рассказывает. Да, деньги есть, но не так чтобы все ее потребности и желания закрыть. Но она же не может себе позволить встречаться с простым мужчиной, вот и выкручивается. Я почти на 100% уверена, что Аня одну из поездок сама оплатила, а рассказывала, что это все Денис», — рассказал источник.

Помимо решения такого рода проблем, звезде приходится ходить к психологу. Семенович призналась, что страдает от расстройства пищевого поведения.