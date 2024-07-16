Не такая, как у себя в соцсетях: ведущая Екатерина Андреева показала реальное лицо на экране
© Starface.ru
Телеведущая Екатерина Андреева появилась на экране и удивила зрителей своим реальным внешним видом. Прежде не стареющая звезда выглядела совсем иначе, чем в своих соцсетях. СМИ отметили, что на неудачных кадрах у женщины были морщины и отекший вид. Об этом сообщает «7Дней.ru».
Напомним, что уже много лет поклонники твердят, что внешность Екатерины Андреевой совсем не меняется. Кто-то говорил о пластических операциях, а кто-то о генетике и здоровом образе жизни. Но на днях в Сети опубликовали неудачные снимки с 58-летней звездой. Некоторые решили, что возраст берет свое, а другие посчитали, что злую шутку сыграл неудачный ракурс и свет в студии.
Андреева не раз признавалась, что тщательно ухаживает за внешностью и регулярно ходит на массажи лица.
«Никакого постоянного рассматривания себя в зеркале, это очень важно. Потому что, когда ваш глаз зафиксировал какие-то изменения — морщинки, люди начинают на этом зацикливаться. Они цепляются за эти морщины и начинают провоцировать их на развитие», – делилась телеведущая в интервью Надежде Стрелец.
При этом Екатерина подчеркивала, что смотрит в зеркало всего 5 минут, именно столько времени ей требуется на макияж.
Ранее мы писали о том, что Таисия Повалий появилась на публике без макияжа и удивила моложавой внешностью.