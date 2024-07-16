Не такая, как у себя в соцсетях: ведущая Екатерина Андреева показала реальное лицо на экране

Андреева не раз признавалась, что тщательно ухаживает за внешностью и регулярно ходит на массажи лица.

«Никакого постоянного рассматривания себя в зеркале, это очень важно. Потому что, когда ваш глаз зафиксировал какие-то изменения — морщинки, люди начинают на этом зацикливаться. Они цепляются за эти морщины и начинают провоцировать их на развитие», – делилась телеведущая в интервью Надежде Стрелец.

При этом Екатерина подчеркивала, что смотрит в зеркало всего 5 минут, именно столько времени ей требуется на макияж.

Ранее мы писали о том, что Таисия Повалий появилась на публике без макияжа и удивила моложавой внешностью.