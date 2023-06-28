«Не так-то легко»: прервавший молчание Марат Башаров намекнул на проблемы в жизни

Марат Башаров является бессменным ведущим шоу «Битва экстрасенсов». Уже много лет передача появляется в эфире ТВ и радует публику своими выпусками. В новом интервью для издания Teleprogramma.pro мужчина рассказал, с какими трудностями он сталкивается во время съемок проекта.

Башаров не скрывает: работа дается ему тяжело. Порой съемочный день может длиться «и по четырнадцать, и по двадцать» часов. По словам Марата, шоу имеет высокие рейтинги, поэтому ему приходится преодолевать многие невзгоды, чтобы удерживать интерес зрителей.

«Не так-то легко заработать огромные рейтинги, которые есть у нашего шоу. Приходится бегать по грязи, по ночным кладбищам», — высказался Башаров.

Также телеведущий ответил на обвинения людей, скептически относящихся к экстрасенсорному дару. Многие зрители убеждены, что в роли медиумов выступают обычные актеры. Марат опроверг подобные заявления.

«Не верите — не надо. Просто смотрите», — резюмировал мужчина.

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