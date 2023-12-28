«Не так оделся»: юрист Киркорова прокомментировал вероятность лишения артиста звания

Адвокат Александр Добровинский опроверг, что Филипп Киркоров обращался к юристам после бойкота и риска лишения звания народного артиста. Он назвал эти новости придумкой. Об этом сообщает телеканал «360».

«Это придумано, это очередная придумка кого-то», — заявил адвокат.

Добровинский выразил недоумение относительно идеи лишения Киркорова звания народного артиста из-за участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он подчеркнул, что просьба о лишении звания из-за одежды и походки артиста является несерьезной, и выразил удивление по поводу возможного обращения к юристам по этому поводу.

«Окей, написали в Минкульт просьбу, что Филипп Бедросович не так оделся. Понимаете, народного артиста ему дали за творчество. Он не так оделся и не туда пошел — его надо лишить (звания — прим. ред.)? Всех надо лишить, которые не так одеваются», – прокомментировал адвокат.

Во многих СМИ появилась информация о том, что Киркоров якобы обратился к юристам после запроса от Минкульта о лишении его звания. Также стало известно, что его начали исключать из новогодних программ из-за участия в «голой» вечеринке, но адвокат отреагировал на эти новости, отметив, что не слышал об этом и считает, что все забудется.

Ранее мы писали о том, что певец Киркоров анонсировал «Зимнее SHOW» с Лолитой и Биланом на фоне бойкота.