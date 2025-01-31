Купил за свой счет «Нивы» и передал бойцам: друг Джигурды отреагировал на попадание актера в список угроз Украины

«Чтобы понять Никиту Борисовича, надо его немного знать. Тот, кто с ним пообщался хотя бы небольшое количество времени, сразу кардинально меняет свое мнение.

Человек он очень порядочный, честный, привык верить. Но некоторые пользовались качествами Никиты и обманывали, поступали подло. При этом он ни на кого никогда зла не держал. Никита – человек слова. Он не предатель. Сейчас людей с такими качествами надо поискать. Для Никиты дружба и отношения намного важнее денег. Я его хорошо изучил.

Когда его начали «мочить», он включил защитную реакцию. Другой бы с ума сошел, а Никита нет. У него сильно развита сила воли.

Когда нужно было восстановить здоровье, он проголодал 40 дней. 40 дней сидел на голодовке, выдержал. Это было несколько лет назад. Секреты не хочу раскрывать. Это было связано с тем, чтобы привести в порядок свой организм после одной болячки.

Его обвиняли в наркомании, хотя он не был наркоманом. Алкогольные напитки любил, как все. Мы неоднократно были в компании, сидели, могли за вечер выпить бутылку водки. Человек никогда не впадал в уныние, в депрессию, никогда не становился агрессивным. Он никогда не был в запое. Это не его случай, не его тема.

Что касается жены – олимпийской чемпионки Марины Анисиной, я ее прекрасно знаю. Пусть другие им завидуют – у них все хорошо, прекрасные дети, оба занимаются воспитанием. Марина держит всю семью, в том числе и Никиту Борисовича. Когда она жила во Франции, он был здесь, Никита мог позволить себе выпить лишнего, случайные знакомства, в том числе с Анастасией Волочковой, но граней он не переходил. Для хайпа он мог сделать что угодно, но определенную черту не переходил. Для него Анисина – святое, это богиня. Это смысл его жизни.

Джиугрда - поистине народный артист, и когда мы куда-то едем, заходим в торговые центры, многие подходят и просят о фото, Никита никому не отказал, ни одного «не отшил». Люди уходили с улыбкой на лице. Он по-человечески общается, со всеми дружит, он любит людей», - признался Игнатов.