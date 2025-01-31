Купил за свой счет «Нивы» и передал бойцам: друг Джигурды отреагировал на попадание актера в список угроз Украины
© Предоставлено Михаилом Игнатовым
Друг актера Никиты Джигурды, ветеран МВД Михаил Игнатов прокомментировал решение Украины признать певца угрозой национальной безопасности. По его словам, певец часто выезжал в зону СВО и возил гуманитарную помощь, в том числе передал бойцам несколько автомобилей. Подробности узнал сайт «Страсти».
«Когда началась спецоперация, он с первых дней сказал, что Русь-матушка всегда победит, и я в этом помогу. Никита очень часто выезжал на передовую, в один и тот же танковый полк. Он возил ребятам гуманитарку, материально помогал. Возил туда машины. Он купил за свой счет две или три «Нивы» и, по-моему, два «Уазика», «Буханки» и отвез бойцам, отдал как гуманитарную помощь. Он пел в землянках, в блиндажах. Он вдохновлял. Выходил на передовую и участвовал, когда работали минометы, рисковал жизнью. Он говорил, что не боится смерти. Потом показывал мне ролики с передовой и не где-то там в тылу, а там, где прилетают дроны и снаряды. А то, что украинцы признали его опасным для своего государства, им виднее. Для них более опасен Владимир Зеленский – он их приведет в одну большую общую могилу. А не Джигурда.
Никита хочет съездить к матери на Украину, которая там живет. Но она сказала – не вздумай приезжать, тебя убьют», - рассказал Игнатов.
Он познакомился с Джигурдой около 10 лет назад – в момент, когда актер находился в непростой ситуации. В тот момент началось дело о наследстве Людмилы Браташ – приятельницы артиста. На Джигурду ополчились практически все, говорит Игнатов, а поддержали единицы.
«Чтобы понять Никиту Борисовича, надо его немного знать. Тот, кто с ним пообщался хотя бы небольшое количество времени, сразу кардинально меняет свое мнение.
Человек он очень порядочный, честный, привык верить. Но некоторые пользовались качествами Никиты и обманывали, поступали подло. При этом он ни на кого никогда зла не держал. Никита – человек слова. Он не предатель. Сейчас людей с такими качествами надо поискать. Для Никиты дружба и отношения намного важнее денег. Я его хорошо изучил.
Когда его начали «мочить», он включил защитную реакцию. Другой бы с ума сошел, а Никита нет. У него сильно развита сила воли.
Когда нужно было восстановить здоровье, он проголодал 40 дней. 40 дней сидел на голодовке, выдержал. Это было несколько лет назад. Секреты не хочу раскрывать. Это было связано с тем, чтобы привести в порядок свой организм после одной болячки.
Его обвиняли в наркомании, хотя он не был наркоманом. Алкогольные напитки любил, как все. Мы неоднократно были в компании, сидели, могли за вечер выпить бутылку водки. Человек никогда не впадал в уныние, в депрессию, никогда не становился агрессивным. Он никогда не был в запое. Это не его случай, не его тема.
Что касается жены – олимпийской чемпионки Марины Анисиной, я ее прекрасно знаю. Пусть другие им завидуют – у них все хорошо, прекрасные дети, оба занимаются воспитанием. Марина держит всю семью, в том числе и Никиту Борисовича. Когда она жила во Франции, он был здесь, Никита мог позволить себе выпить лишнего, случайные знакомства, в том числе с Анастасией Волочковой, но граней он не переходил. Для хайпа он мог сделать что угодно, но определенную черту не переходил. Для него Анисина – святое, это богиня. Это смысл его жизни.
Джиугрда - поистине народный артист, и когда мы куда-то едем, заходим в торговые центры, многие подходят и просят о фото, Никита никому не отказал, ни одного «не отшил». Люди уходили с улыбкой на лице. Он по-человечески общается, со всеми дружит, он любит людей», - признался Игнатов.
Михаил говорит, что актер иногда «бывает неразборчив в связях». Когда он стал поддерживать актера Михаила Ефремова, то сошелся с уже бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым.
«Я ему сразу сказал – это не тот человек, держись подальше. Но Никита называл его гениальным адвокатом. В определенный момент он убедился, кто такой Эльман Пашаев», - делится Игнатов.
Друг актера сожалеет, что Джигурду редко приглашают на съемки, предпочитая бездарных артистов.
«Человек заслуживает только уважения, доброго отношения. Мне жаль, что такой талантливейший актер на сегодняшний день практически не востребован. Почему всякая бездарщина видна с утра до вечера, а на экранах нет Джигурды. Почему снимается «Своя колея» в честь памяти Владимира Высоцкого, но Никиты там нет, хотя он так поет песни Высоцкого, что до мурашек. Но организаторам, видимо, не хочется видеть Джигурду. Для меня это странно и грустно», - заключил Игнатов.
30 января сообщалось, что актера признали угрозой нацбезопасности Украины. Джигурда назвал это достойной наградой.