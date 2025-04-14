«Не сводил глаз»: Дарину Эрвин и Александра Цекало сняли в ресторане

Продюсера Александра Цекало после слухов о разводе сняли в ресторане с женой Дариной Эрвин. Он целовал супруге руки и смотрел влюбленным взглядом.

Об этом сообщает Экспресс газета со ссылкой на Telegram-канал Admin.Anshlak.

Цекало и Эрвин много лет живут за границей. О продюсере давно ничего не слышно, а его жена-художница редко хвастается мужем в соцсетях. Внезапная худоба девушки спровоцировала слухи о распаде пары, но слова очевидцев доказывают, что они по-прежнему вместе.

«Сидели с ними в ресторане, он не сводил с нее глаз, прям видно, что влюблен в нее безумно, когда уходили, он расцеловал ей несколько раз руки, прежде чем она встала из-за стола», - приводит издание комментарий источника.

Он отметил, что пару часто видят в ресторане и Эрвин «всегда идет отстраненно» от мужа, будто стесняется.

Известно, что между супругами 30-летняя разница в возрасте. Ранее Цекало опроверг развод с женой и заявил, что «все прекрасно». Продюсер не удивился, что некоторые ждут их расставания – Александр говорил о зависти из-за красоты и таланта супруги.