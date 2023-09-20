«Не судьба»: Виктории Лопыревой отказывают в важной для нее операции

Виктория Лопырева призналась, что хотела бы сделать пластику живота после родов. Телеведущая периодически консультируется со врачами по этому поводу, однако хирурги отговаривают ее от операции. Об этом сообщает Газета.Ru.

«В очередной раз ходила к хирургу по поводу диастаза (расхождения прямых мышц живота) и в очередной раз меня отправили домой. Не судьба мне получить осиную талию легким путем... будем по старинке», – пожаловалась знаменитость.

Лопырева добавила, что уже сидела на всевозможных диетах, после чего перестала верить в их эффективность. Она придерживается индивидуальной системы питания. Так, 40-летняя модель не ест свинину, курицу, молочные продукты. Кроме того, Виктория сократила количество сахара в своем рационе, в том числе фруктов и ягод.

Девушка предпочитает есть зеленые овощи, индейку и рыбу. Также телеведущая активно занимается спортом и старается не пропускать регулярные фитнес-тренировки.

Напомним, в феврале 2019 года Лопырева родила первенца, которого потом назвали Марк Лионель. В ноябре этого же года она вышла замуж за предпринимателя Игоря Булатова.

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