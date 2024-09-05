«Не стыдно об этом говорить»: жена Тимура Хайдарова решилась на новые пластические операции

Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши вновь решилась на преображение. В ближайшее время женщина собирается сделать три операции, чтобы изменить внешность.

В личном блоге Светлана рассказала, что ей не стыдно честно говорить о походах к хирургу. По ее словам, скоро она отправится к специалисту за узкой талией и восстановительной ринопластикой. Кроме того, ей сделают эндоскопическую подтяжку лица и височный лифтинг.

«Мне не стыдно об этом говорить», - заявила Сильваши.

Также жена Хайдарова перечислила, что уже успела сделать у пластического хирурга. Как выяснилось, под нож она ложилась шесть раз. 12 лет назад ей сделали ринопластику, затем через 4 когда она вернулась, чтобы удалить комки Биша. После были увеличение груди и липосакция ног, рук, бедер, живота и боков. И два года назад она решилась на прорисовку спортивного силуэта живота и липофилинг ягодиц.

В комментариях многие поддержали женщину, заявив, что после пластических операций она стала выглядеть лучше.

Ранее Тимур Хайдаров проиграл суд Александру Вдовину. Напомним, что он жаловался на гниение после операции у доктора.