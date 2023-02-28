«Не стыдно»: 76-летняя Татьяна Васильева проводит день рождения в компании Ефима Шифрина

28 февраля народная артистка РФ Татьяна Васильева отмечает свой день рождения. За годы работы в театре и кинематографе она сумела добиться многих высот и заполучить любовь зрителей. Актерство всегда было ее мечтой, но она не верила в ее осуществление. Однако через упорный труд она смогла добиться желаемого, и творчество стало ее жизнью.

Свой важный день, когда ей исполняется 76 лет, Татьяна Григорьевна отмечает на чемоданах. Такое часто встречается у артистов, так как они постоянно находятся в работе и на гастролях, поэтому это не расстраивает Васильеву. Сегодня она переезжает из Краснодара в Ростов, где вместе с Ефимом Шифриным сыграет в постановке «Танцуй со мной».

В спектакле народная артистка демонстрирует настоящие чудеса пластики. Она много танцует, показывает гимнастические элементы, делает ласточку, садится на шпагат и все это в мини-юбке.

«Спектакль рассказывает про двух людей, каждый из которых по своей причине пытается научиться танцевать. Однако, им от природы не дано быть танцорами. Тем не менее, они очень этого хотят. Это и становится поводом для того, чтобы они познакомились и к концу спектакля соединились, хотя все время существуют в конфликте. Я люблю играть этот спектакль. За него не стыдно», - поделилась подробностями постановки актриса с изданием ФАН.

Также Васильева отметила, что заметила уже определенную закономерность – каждое 28 февраля у нее стоит спектакль и при этом выездной. Поэтому отмечать важный день Татьяна Григорьевна будет с коллегами и поклонниками. А с семьей ей удастся увидеться только после гастролей, а это примерно 5 марта. Этого дня актриса сильно ждет, так как скучает по родным, которых с каждым годом становится все больше. На данный момент у Васильевой подрастают пятеро внуков – две девочки и три мальчика.

Ранее Татьяна Васильева заявила, что несмотря на вставные зубы и отсутствие волос, чувствует себя по-настоящему счастливым человеком.