«Не стремится улучшить себя»: молодая жена Петросяна Брухунова вызвала жалость у публики

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна на днях отметила день рождения. Не только свой, но и их общего сына Вагана. Татьяне Брухуновой исполнилось 34 года, а наследнику знаменитостей три. Девушка благодарила за поздравления поклонников и хвасталась дорогими подарками. Несмотря на всеобщую радость, нашлись те, кто в очередной раз раскритиковали возлюбленную артиста.

Напомним, что после громкого развода Петросяна с предыдущей женой Еленой Степаненко, многие начали называть Татьяну разлучницей и писать ей гадости в Интернете. Хейтеры говорили о большой разнице в возрасте с супругом и критиковали необычный стиль девушки. Волна негатива затронула даже известную в соцсетях писательницу Лену Миро. Блогер неожиданно встала на защиту Брухуновой.

В личном микроблоге Миро отметила, что Татьяна ведет правильный образ жизни. Она стала счастливой женой и матерью, много путешествует. Но занимается семьей, а не публичной жизнью. Лена за это похвалила Татьяну.

«Танька не молодится, не стремится улучшить себя, чтобы никто не признал. Любит мужа, заботится о сыне. Все Танька правильно делает, а многие недовольны. Ругаются, пишут гадости. Искренне не понимаю, почему кто-то ее не любит», – написала Миро в соцсетях.

Многие поклонники согласились с мнением писательницы. А некоторые отметили, что это банальная женская зависть.

Ранее мы писали о том, как молодая жена Петросяна Брухунова пожаловалась на свою жизнь. Девушка призналась в личном микроблоге, что февраль стал для нее очень сложным месяцем. Знаменитость опубликовала в соцсетях фото с градусником, который показывает температуру 34,9, что является значительно ниже нормы. Избранница артиста не стала скрывать, что очень вымотана.