«Мы такие разные»: Глюкоза публично обратилась к 17-летней дочери Лидии

Певица Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, трогательно обратилась к старшей дочери Лидии. Артистка публично поздравила ее с 17-летием и призналась, что разница в характерах с повзрослевшей дочерью ей очень нравится.

На своей странице в соцсети Наталья опубликовала серию фотографий, на которых запечатлена вместе с Лидией. На одном из снимков лицо девушки украсили бабочками и их крыльями.

«17 лет — это очень красивая дата, ты стала взрослее, мудрее, спокойнее. Мы такие разные, но я в этом вижу только прекрасное!» —написала певица.

Она также отметила, что гордится успехами дочери, которая уже начала делать первые шаги в шоу-бизнесе. Наталья пообещала и дальше во всем поддерживать наследницу.

«Самое большое счастье в жизни для родителей — это видеть личность в своем ребенке! Очень гордимся тобой и восхищаемся тем, как ты двигаешься вперед, какие ставишь перед собой цели», - отметила Глюкоза.

Лидия уже несколько лет строит музыкальную карьеру под творческим псевдонимом Ray. Несмотря на юный возраст, девушка живет отдельно от родителей вместе с возлюбленным.

Ранее продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорары оставшейся без псевдонима Глюкозы. певица зарабатывает на корпоративах около 20-30 тысяч евро (2-3 млн рублей).