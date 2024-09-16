«Не странно ли это?»: сын Градского заявил, что за кражу 100 млн у Коташенко сел родственник ее работника

Сын композитора Александра Градского Даниил сообщил, что по делу о краже 100 млн рублей у вдовы мэтра Марины Коташенко сел родственник ее работника. Он назвал этот факт странным.

Комментарий Даниила приводит Woman.ru.

История с ограблением Марины Коташенко гремела на всю страну. Был пойман участник нападения, он получил срок, сообщников не нашли, они скрылись с крупной суммой.

Даниил уверен: «семью обворовали, но не те, кто украл 100 млн, а женщина, которая решила скрыть эти деньги из наследственной массы». Он назвал случившееся «намеренными действиями», а кражу – результатом халатного отношения.

«Человек, который сел за это, он является родственником одного из работников Марины Градской. Не странно ли это?» - задался вопросом Даниил Градский.

Также он обратил внимание на то, что ограбление случилось за день до описи имущества. При этом семья Градского подала иск, чтобы в украденных деньгах признали их долю.

Даниил утверждает, что Марина не зарабатывала таких денег, а вот Градский – получал. Сейчас по этому вопросу идут проверки, отметил он.

Ранее сообщалось, что театр Градского будет реорганизован. Чтобы открыть его, композитор трудился 25 лет.