«Хамство и унижение людей»: Станислав Садальский высказался о скандале на финале «Ну-ка, все вместе!»

Актер Станислав Садальский прокомментировал финал шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Артист встал на сторону Филиппа Киркорова, обвинив Сергея Лазарева в хамстве. Он назвал финал проекта «лживым» и заявил, что шоу нужно проверить на коррупцию, передает Экспресс газета.

Накануне на канале «Россия 1» состоялся финал шоу «Ну-ка, все вместе!», который закончился скандалом. Сергей Лазарев вступил в перепалку с Филиппом Киркоровым, занявшим место среди членов жюри рядом с ним. Певца возмутило, что коллега отказался отдать свой голос за участницу Элен Бадалян, и он нажал на кнопку вместо него. Между артистами состоялся разговор на повышенных тонах, в результате чего Филипп Киркоров в ярости покинул студию. По итогам голосования победителем шестого сезона проекта стала именно фаворитка Сергея Лазарева.

Станислав Садальский высказался о финале шоу, поддержав Филиппа Киркорова в конфликте с коллегой. Актер считает, что Сергей Лазарев вел себя по-хамски, когда публично кричал и «унижал» певца.

«Киркоров откровенно скучал. Может, его уход был запрограммирован или куда-то торопился?! Нажимая чужие кнопки, Лазарев не только нарушил правила. Обыкновенное хамство и унижение людей с другим мнением. Шоу не впечатлило, была примитивная клоунада с визгливыми победителями. А в песне должна быть душа», — заявил Станислав Садальский.

По мнению артиста, финал «Ну-ка, все вместе!» был «лживым», а победитель — «проплаченным». Станислав Садальский отметил, что проект нужно проверить на коррупцию.

«Согласен с Киркоровым — орут, как потерпевшие. Громко — не значит хорошо. Лживый финал не устроил продюсера, в результате придумали Суперфинал. То есть, конкурс можно было и дальше продолжить, пока бы не победил нужный конкурсант», — подчеркнул актер.

Ранее мы писали о том, что Сергея Лазарева раскритиковали за поведение на шоу «Ну-ка, все вместе!».