«Офигительная»: композитор Клевицкий рассказал, что отличало Юлию Началову от других певиц

Композитор и заслуженный деятель искусств России Александр Клевицкий 1 мая празднует юбилей. Он дал эксклюзивное интервью сайту «Страсти», где рассказал о сотрудничестве со звездами эстрады. Так, на него произвела сильное впечатление Юлия Началова.

Александр Леонидович признался, что Юлия исполнила всего одну его песню на стихи Карена Кавалеряна «Кто ты». Она спела ее однажды на юбилейном концерте композитора.

«А Юля Началова – так не хочется говорить «была» – офигительная! Помимо того, что она была юная красавица, она была милейшим человеком. И такого дыхания я не встречал ни у одной певицы», – заявил композитор.

Напомним, что певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Ей было всего 38 лет. Перед уходом из жизни артистка лежала в больнице. По словам отца, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови.

Полное интервью с Александром Клевицким можно прочитать на нашем сайте. Он рассказал порталу «Страсти» о сотрудничестве с Александрой Пахмутовой, знакомстве с Иосифом Кобзоном и совместной работе с Мариной Хлебниковой. Кроме того, он раскрыл, как стал единственным композитором киножурнала «Ералаш» и произвел впечатление на Бориса Грачевского.