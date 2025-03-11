«Не стесняйтесь просить помощи»: мать Тимати рассказала о панических атаках

Мать рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) Симона Юнусова рассказала, что периодически страдает паническими атаками. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Причину подобного состояния блогерша назвать не смогла, но раскрыла, как его облегчить. Она уточнила, что это будет полезно тем, кто проводит много времени с детьми.

«Общение с ребенком — это игра в одни ворота, то есть ты все время слушаешь его, ты не можешь отвлечься или рассказать о своих проблемах, тебя не поймут. Мы должны отстраниться на некоторое время и позаботиться о себе. <...> Не стесняйтесь рассказывать об этом и просить помощи у специалистов, все можно исправить», — поделилась Юнусова.

Напомним, после окончания школы Симона вышла замуж за Ильдара Юнусова. Ее муж стал успешным предпринимателем. В браке у супругов родилось двое детей: Тимур (Тимати) и Артем. В 90-х брак Симоны распался.

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