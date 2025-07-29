Не ставить лайки девушкам и давать пароль от телефона: Анна Asti раскрыла требования к возлюбленному

Певица Анна Asti в шоу Басты «Вопрос ребром» рассказала, что для нее неприемлемо в отношениях с мужчиной. По ее словам, возлюбленному нельзя ставить лайки девушкам в социальных сетях, говорить комплименты подругам, а также ставить на телефон пароль.

Анна отметила, что спокойно относится к тому, что мужчина храпит или же зарабатывает меньше нее. Для нее важнее не деньги, а чтобы у него был твердый характер. А вот если человек скрывает что-то в телефоне – то им точно не пути. Певица заявила, что ее возлюбленный будет уже мертв, если она узнает, что он общается с другими у нее за спиной.

Кроме того, недопустимыми для Asti являются пункты: цветы только по праздникам, оплата отпуска пополам, мужчина не открывает дверь машины, он ниже ростом и отвечает на вопросы фразой «посмотрим».

Напомним, что Анна Asti замужем, но уже не первый месяц в звездных кругах обсуждают ее скорый развод. На расставание с супругом намекнула и сама артистка, когда не пригласила его на день рождения.

Ранее бывший член команды Анны Asti рассказал о жестокости певицы.