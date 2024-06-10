«Не ставила никаких надежд»: 18-летняя Валентина Алексеева завоевала титул «Мисс Россия ― 2024»

18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии завоевала титул «Мисс Россия ― 2024».

За почетное звание боролось около 50 девушек из разных частей нашей страны. Титул «Вице-мисс Россия ― 2024» получили две девушки: Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга. А главную корону, выполненную по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, забрала представительница Чувашии.

Девушка призналась, что участвовала в конкурсе лишь ради собственного удовольствия, а на победу она и вовсе не рассчитывала. Теперь Валентина будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная». В этот раз она настроена только на главную корону.

«Я не ожидала, не ставила никаких надежд, догадок, потому что я считаю, что очень важно находиться в моменте, просто кайфовать от сцены, от процесса, и все сложилось так, как должно было случиться... Дальнейшие планы ― это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе "Мисс Вселенная". Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы мы были лучшими», ― поделилась девушка с беседе ТАСС.

В этом году в звездный состав жюри конкурса красоты вошли артисты Дмитрий Маликов, Юлианна Караулова, композитор Владимир Матецкий, дизайнер Игорь Чапурин и другие.

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