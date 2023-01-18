«Не стану бабушкой»: Ирина Дубцова резко высказалась о личной жизни сына

Певица Ирина Дубцова отдыхает в Дубае вместе со своим сыном Артемом, который очень удивил ее поклонников. 17-летний юноша вырос и смотрится рядом с мамой словно ее ухажер. Вместе с ними в поездку отправилась стройная блондинка. Многие посчитали, что это возлюбленная звездного наследника. Дубцова резко заявила, что не планирует становиться бабушкой!

Исполнительница вышла на связь с подписчиками и опровергла слухи о том, что ее сын встречается с их спутницей. Ирина назвала ребят детьми и уточнила, что девочка из их компании отдыхает вместе с мамой.

«Такой резонанс вызвала фотография моего ребенка с другим ребенком. Вот наша девочка, которая отдыхает с мамой. Мы катаемся на карусельках с детьми, они отдыхают со своими родителями. Никакой сенсации, я не стану в ближайшее время бабушкой. Расходимся, ничего интересного», – обратилась к публике Дубцова.

Но некоторые фанаты все равно думают, что между Артемом и девушкой есть что-то большее, чем просто дружба. На совместных снимках юноша нежно приобнимает девушку и даже кладет ей руку на живот.

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