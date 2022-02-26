Дубцова зарабатывает более 1 млн рублей с продажи одной песни: «У меня стоит дорого»

В новом интервью певица заявила, что она является не только успешной исполнительницей — в первую очередь коллеги знают ее как автора. Но сейчас артистка реже пишет песни и выставляет свои творения на продажу. А каждая песня от Ирины является уникальной.

«Все помнят и знают, что я именно автор-исполнитель. Продолжаю писать для других, просто уже делаю это не так часто. Не люблю это сравнение, но для большинства авторов их творения (картины, книги, песни) — как дети. И я со своими расстаюсь очень тяжело», — поделилась певица «СтарХиту».

У экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной, которая тоже является автором, одна песня стоит не менее миллиона рублей. Дубцова отметила, что ее хиты обойдутся не дешевле, а также намекнула на более высокое качество текстов.

«Песня у меня стоит дорого — не дешевле, чем у Серябкиной, как вы сказали, и даже дороже. Но зато вы получите качество от Дубцовой, как бы пафосно это ни звучало», — заявила Ирина.