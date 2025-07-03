«Не станет продвигать молодых артистов»: продюсер Рудченко заявил, что Кадышева не будет влиять на шоу-бизнес

Несмотря на вторую волну популярности и влияние на подростков, Надежда Кадышева не изменит российский шоу-бизнес. Она сама является результатом изменений в обществе, заявил продюсер Павел Рудченко в беседе с «Абзацем».

Музыкальный критик усомнился в том, что собирающая стадионы певица может навести свои порядки в отечественной индустрии. По словам Рудченко, Надежда Никитична не будет продвигать молодых артистов. Единственное, кому она может помочь, — это ее сын Григорий, которого она пытается вывести в топ.

«Кадышева явилась результатом изменений в обществе. Думаю, она не станет продвигать никого из молодых артистов. Выводить в топ будет только своего сына Григория, что она, собственно, и делает», — поделился мнением продюсер.

Ранее сообщалось, что в команде Кадышевой готовятся перемены. В музыкальном коллективе намерены ввести новые правила из-за перехода на новый уровень, на котором песни Надежды стали трендами.