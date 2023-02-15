Александр Овечкин оставил дочь Веры Глаголевой с маленькими детьми в США и срочно вернулся в Россию

Стало известно, что Александр Овечкин незамедлительно вылетел из США в Россию, оставив за границей супругу вместе с маленькими сыновьями. В клубе «Вашингтон», в котором играет, он объяснил свой отъезд семейными обстоятельствами, связанными с болезнью близкого человека. Об этом сообщает Р-Спорт.Ру.

По информации издания, хоккеист взял первый же билет на самолет в Россию из-за плохого самочувствия отца Михаила Овечкина. Он сейчас находится в больнице, однако о состоянии его здоровья ничего неизвестно. Отметим, что причина, по которой Александр мог покинуть дочь Веры Глаголевой Настасью и сыновей Илью и Сережу, должна быть крайне серьезной.

Сам Овечкин никаких комментариев по поводу своего возращения на Родину и здоровья отца давать не хочет.

Напомним, что Александр Овечкин в браке с Настасьей Шубской с 2016 года. Спустя два года после свадьбы у них родился первенец, которому дали имя погибшего брата спортсмена Сергея. А в 2020 году у пары появился на свет еще один мальчик. Сам хоккеист признавался, что хочет много детей и чтоб больше сыновей.

Ранее стало известно об отъезде из России актрисы и телеведущей Ксении Алферовой.