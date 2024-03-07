Экс-солист «АукцЫона» Рогожин назвал причину «отпуска» Дмитрия Нагиева в шоу «Голос»

Экс-солист «АукцЫона» Сергей Рогожин объяснил, почему телеведущий Дмитрий Нагиев больше не появляется в шоу «Голос». Он заявил, что артиста вынужденно отправили в отпуск, а когда позволили вернуться, у него уже было большое количество других проектов.

После февраля 2022 года один из самых популярных ведущих на отечественном телевидении практически перестал появляться на публике. Сильнее всего его отсутствие заметили поклонники вокального конкурса «Голос», ведь неожиданно спустя 10 лет Нагиев ушел оттуда, уступив место Яне Чуриковой. Сам Дмитрий никаких комментариев не давал, а на канале отмечали – он просто решил передохнуть и ушел в заслуженный отпуск, но не уволился окончательно.

Однако, по словам приятеля телеведущего Сергея Рогожина, дела обстояли не совсем так. Он сообщил, что Нагиев не сам ушел, а его попросили, так как два года назад развлекательные передачи начали ставить на паузу.

«Дальше Дима подписывает четыре проекта в художественных фильмах. Одновременно 4 проекта! Это очень большая занятость. И когда «Голос» вернулся, Диме сказали «можно», а у него нет физической возможности», - поделился Рогожин в эфире проекта «Так сказать».

К слову, Дмитрий как-то делился с поклонниками, что он все-таки вернется в «Голос». Однако не уточнял, когда именно это произойдет.

Ранее экс-солист «АукЦыона» Сергей Рогожин заявил, что у Аллы Пугачевой «уехала крыша».