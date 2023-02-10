«Не стала подозреваемой»: почему участница смертельного ДТП Большова не повторила судьбу Ефремова

Осенью 2022 года актриса Анна Большова стала участником ДТП, в ходе которого погибла женщина. Разбирательство продолжается уже несколько месяцев, и вчера, 8 февраля, наконец, появилась небольшая ясность в деле. 47-летнюю артистку не признали подозреваемой, а звездный адвокат Андрей Алешкин объяснил, почему.

По словам эксперта, расследование все еще продолжается, поэтому говорить о невиновности Большовой еще рано. На данный момент не проведены экспертизы, которые могли бы изобличить ее.

«Я так полагаю, речь идет о том, что экспертиза, которая могла бы изобличить ее, еще не проведена. Поэтому артистка пока не стала подозреваемой. Но это не исключает того, что Большова может ею стать впоследствии», - сообщил адвокат.

При этом Алешкин подчеркнул, что у Анны есть все шансы выйти «сухой из воды». На момент аварии она была трезва, также она вызвала бригаду врачей и попыталась оказать первую медицинскую помощь. Сейчас правоохранителям нужно проверить, был ли исправен автомобиль Большовой или нет. Именно это будет играть решающую роль. Если удастся доказать, что в транспортном средстве были проблемы, то артистка точно не повторит судьбу Михаила Ефремова, отбывающего сейчас срок в колонии.

На сегодняшний день в деле актрисы присутствует много смягчающих обстоятельств, а также отсутствует экспертиза. Именно поэтому Анну пока и не могут назвать ни виновной, ни подозреваемой.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов предпринял попытку смягчить свое наказание и выйти на свободу досрочно. На эти новости отреагировали родственники погибшего в ДТП и рассказали, что думают о пересмотре дела артиста.