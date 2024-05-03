«Не стала это афишировать»: Настя Ивлеева призналась, что ездила в Донбасс в день рождения

Блогер Настя Ивлеева все-таки съездила в Донбасс, несмотря на запреты местных жителей. Ее визит состоялся еще в начале марта, в день ее рождения. Об этом телеведущая рассказала в новом интервью Луке Ебкову.

Напомним, что в конце декабря прошлого года звезда «Монастыря» устроила «голую» вечеринку, которая вызвала недовольство общественности. После этого Настю стали активно отменять, и она до сих пор не может полноценно вернуться в медийное поле. Чтобы исправить свое положение, блогер решила поехать в ДНР. Однако и за это ее раскритиковали. Люди заявили, что новый регион России не является «прачечной». Тем не менее, как оказалось, Ивлеева все-таки не стала отменять поездку и организовала ее на свое 33-летие.

Телеведущая призналась, что ей было важно оставить свой визит тайным, не афишировать его, что пройти этап переосмысления.

«Такое было принято решение. Я не стала это афишировать. <…> Поскольку я ответственно и так тонко к этому подходила, то мне было важно поехать туда без освещения СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее. Мне было важно выстроить свои впечатления, понять свои ощущения, но и в целом познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают», - рассказала Настя.

По словам Ивлеевой, она объездила несколько городов. Большое впечатление на нее произвел Мариуполь. Она отметила, что это «уникальное зрелище», когда из «руин рождается новая жизнь».

Также телеведущая поделилась своими переживаниями перед поездкой. Она не скрывала, что сильно нервничала. Но в итоге все прошло хорошо. Ей даже удалось пообщаться с местными жителями.

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