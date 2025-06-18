Не стал скрывать морщины: Галкин* выложил в Сеть честное селфи в день 49-летия

Шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) опубликовал новое фото в день рождения. Артист решил не использовать фильтры и фотошоп и показал, как действительно выглядит в 49 лет.

18 июня Галкин* отмечает день рождения. В этом году юморист решил не писать большой пост по этому поводу. В праздник он просто выставил честное селфи и подписал его лишь смайликами.

В комментариях поклонники шоумена отметили, что он отлично выглядит даже без разглаживающих фильтров.

«Какое фото!», «Глаза улыбаются», «С днем рождения самого красивого мужчину», - пишут пользователи.