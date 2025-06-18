Не стал скрывать морщины: Галкин* выложил в Сеть честное селфи в день 49-летия
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Шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) опубликовал новое фото в день рождения. Артист решил не использовать фильтры и фотошоп и показал, как действительно выглядит в 49 лет.
18 июня Галкин* отмечает день рождения. В этом году юморист решил не писать большой пост по этому поводу. В праздник он просто выставил честное селфи и подписал его лишь смайликами.
В комментариях поклонники шоумена отметили, что он отлично выглядит даже без разглаживающих фильтров.
«Какое фото!», «Глаза улыбаются», «С днем рождения самого красивого мужчину», - пишут пользователи.
Однако многие фанаты Галкина* также интересуются у него на странице, где он сейчас находится. Напомним, что в 2022 году артист уехал из России и обосновался в Израиле. Юморист гордо называл себя израильтянином и хвастался паспортом страны. Однако после начала вооруженного конфликта Израиля и Ирана он ни разу не высказался о политической ситуации.
Ранее Максим Галкин* с детьми покинул Кипр, оставив Аллу Пугачеву.
*Признан иноагентом на территории РФ