НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 июня 2025, 09:50
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Не стал скрывать морщины: Галкин* выложил в Сеть честное селфи в день 49-летия

Шоумен Максим Галкин* показал фото без фильтров и фотошопа на 49-летие.
Не стал скрывать морщины: Галкин* выложил в Сеть честное селфи в день 49-летия

© Starface.ru

Шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) опубликовал новое фото в день рождения. Артист решил не использовать фильтры и фотошоп и показал, как действительно выглядит в 49 лет.

18 июня Галкин* отмечает день рождения. В этом году юморист решил не писать большой пост по этому поводу. В праздник он просто выставил честное селфи и подписал его лишь смайликами.

В комментариях поклонники шоумена отметили, что он отлично выглядит даже без разглаживающих фильтров.

«Какое фото!», «Глаза улыбаются», «С днем рождения самого красивого мужчину», - пишут пользователи.

Не стал скрывать морщины: Галкин* выложил в Сеть честное селфи в день 49-летия

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Однако многие фанаты Галкина* также интересуются у него на странице, где он сейчас находится. Напомним, что в 2022 году артист уехал из России и обосновался в Израиле. Юморист гордо называл себя израильтянином и хвастался паспортом страны. Однако после начала вооруженного конфликта Израиля и Ирана он ни разу не высказался о политической ситуации.

Ранее Максим Галкин* с детьми покинул Кипр, оставив Аллу Пугачеву.

*Признан иноагентом на территории РФ

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Максим Галкин
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