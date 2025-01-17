«Не стал бы мешать с грязью»: сатирик Альтов заступился за Аллу Пугачеву

В 2022 году Алла Пугачева покинула Россию с детьми вслед за мужем. После этого Примадонна неоднократно критически высказывалась о бывших соотечественниках, вызвав большую волну негодования в свою сторону. Юморист, сатирик Семен Альтов считает, что, несмотря на это, исполнительница хита «Арлекино» остается великой певицей.

По словам Альтова, у артистки может быть свое мнение, которое не обесценивает ее творческие способности. Сатирик отметил, что миллионы людей слушали Пугачеву, и она многое сделала для страны.

«Я не стал бы мешать с грязью Аллу Борисовну Пугачеву. Сколько она сделала для страны! Не один десяток лет граждане под ее песни жили, женились, трудились», — приводит его слова NEWS.ru.

Артист пояснил, что люди платили любые деньги, чтобы попасть на концерт Пугачевой и назвал ее уникальной певицей.

Альтов добавил, что порой слушает пластинки с лучшими композициями звезды.

Ранее мы писали, что четырехлетняя внучка певицы Аллы Пугачевой поступила в музыкальную школу. Девочка была рождена в браке племянника Примадонны и бухгалтера Гузель, ее назвали в честь исполнительницы.