«Не навестила»: внучка Аллы Пугачевой поступила в музыкальную школу

Четырехлетняя внучка певицы Аллы Пугачевой поступила в музыкальную школу. Девочка была рождена в браке племянника Примадонны и бухгалтера Гузель, ее назвали в честь исполнительницы.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Мама Аллы рассказала, что они не общаются со звездной родственницей - та не звонила в Новый год. «Алла Борисовна не навестила свою внучку», - сообщила журналистам женщина.

Известно, что Алла-младшая пошла по стопам певицы. Девочку отдали в Московскую государственную музыкальную школу.

«В школе преподают ей наши народные песни. В музыкальную школу Алла ходит для общего развития, планируем также посещать занятия ораторского мастерства», - поделилась Гузель.

Мама Аллы-младшей рассказала, что ребенку преподают вокал, в следующем году она планирует пойти на фортепиано. Девочка занимается с удовольствием, отметила женщина.

Ранее в январе сообщалось, что Пугачева посетила спектакль в театре на Кипре. Она выбрала для выхода наряд черного цвета.