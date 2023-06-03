Дибров объяснил, кого копирует Дудь* и Собчак

Дмитрий Дибров, ушедший из тв-шоу «Кто хочет стать миллионером», имеет больше свободного времени и теперь начал изучать, что снимают коллеги для выпуска в Интернет. На этот раз разоблачение настигло Юрия Дудя* (признан иноагентом в РФ) и Ксении Собчак.

По словам телеведущего, Дудь* копирует мастера телевидения советского времени. Это Урмас Отт. Именно он начал использовать три банальных затравочных вопроса, а потом выдавать собеседнику четвертый — про деньги.

Однако иногда Дудь* сразу переходит к интересующей теме, спрашивая, откуда у знаменитости деньги. Он узнает про гонорары, о стоимости жилья или других вещей.

«У него такая же есть коллега, подруга. Та тоже только про одно: про бабло, да про выручку. Только это у нее в голове. Как будто ее отец — товаровед из комиссионной! Я знал ее отца. Это гений был в беседе. А это что за журналистика?», — рассказал Дибров в интервью mk.ru.

Однако на вопрос репортера, идет ли речь про Собчак, Дибров пояснил: «Я разве сказал про Собчак? Это вы поняли, а я не сказал!».

Также Дибров рассказал, что не занимается политикой и не интересуется программами Собчак. По его словам, политика требует инсайда, чего нет в передачах Собчак. Также телеведущий объяснил, что тепло относится к ее отцу, поэтому не может судить ее.

«Мне интересно слушать только тех, у кого есть инсайд, кто ходит в Министерство обороны, в Кремль, в Госдуму, кто там вертится. Надо этих слушать. А это ж (у Собчак – авт.) не журналистика, а размышление», — заключил Дибров.

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