«Не сразу соглашалась»: Эмин Агаларов рассказал о второй свадьбе с Гавриловой

Певец Эмин Агаларов рассказал, как прошла вторая свадьба с Аленой Гавриловой. Об этом стало известно в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV.

В мае 2024 года Эмин и Алена сыграли тайную свадьбу. Супруги отметили событие в узком кругу в ресторане на террасе. На мероприятии выступили многие артисты, в том числе и Дима Билан.

«В этот раз нас пришел поздравить мой папа. Наша первая свадьба была пышной, потом мы расстались. Потом мы снова сошлись. Потом мы приняли решение, что наш брак должен быть законным», — сообщил артист.

Эмин отметил, что у них с Аленой несовместимые характеры. Она — спокойная и далека от шоу-бизнеса, но, несмотря на различия, певец счастлив с ней. По словам артиста, он делал все, чтобы вернуть возлюбленную после расставания.

«Очень люблю Алену, мы уже больше 10 лет вместе. Я повторно делал ей предложение. Она не сразу соглашалась, потому что говорила, мол, на одни и те же грабли два раза не ступают. Я ответил, что я та грабля, на которую можно ступать неограниченное количество раз», — заявил Эмин.

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