Эксперт объяснил, зачем Александр Васильев оскорбляет российских мужчин

Доцент Финансового университета эксперт в области психологии звёзд и элит Артур Вафин рассказал, зачем историк моды Александр Васильев регулярно оскорбляет российских мужчин. Его слова приводит издание «Абзац».

Как считает эксперт, поведение искусствоведа свидетельствует о его нездоровых увлечениях.

«Мужчин он находит уродливыми. Быть может, он хочет поконкурировать с ними за женское внимание, подать себя как икону некоего стиля? Вряд ли, потому что Васильев выражает симпатию мужчинам с примесью грузинской и еврейской кровей. <…> Это похоже на интерес к такой щекотливой теме, как расовая теория», – поделился Вафин.

Психолог уточнил, что в настоящий момент русофобская повестка популярна в западных странах, где с недавнего времени проживает Васильев.

Напомним, Александр Васильев с 2022 года проживает за границей. После начала СВО историк моды написал покаянное письмо правительству Литвы, в котором публично отрекся от своей страны.

Ранее Александр Васильев заявил, что в России стало «напряжно» с женихами.