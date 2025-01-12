«Не спускалась в метро 20 лет»: Лера Кудрявцева впервые в новом году вышла в свет с мужем и дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые в новом году вышла в свет с мужем и 6-летней дочерью. Знаменитость вместе с семьей побывала на Красной площади в Москве и впервые за почти 20 лет проехалась на метро.

Лера Кудрявцева старается все свободное время проводить с 6-летней дочерью Марией. На это раз ведущая программы «Секрет на миллион» на НТВ решила показать девочке новогоднюю Красную площадь. Именно туда отправилась в свой выходной знаменитость, а компанию ей и дочери составил муж, хоккеист Игорь Макаров. Семья прогулялась по центру Москвы и купила пончики. До дома артистка с супругом и ребенком добирались на метро.

«Не спускалась в метро около 20 лет. Маша первый раз в метро», — призналась Лера Кудрявцева.

Дочь знаменитости отметила, что они «глубоко едут».

В личном блоге телеведущая опубликовала кадры с прогулки и рассказала о выходном с родными.

«Наша культурная программа: мы были на Красной площади, проехались на метро, а сейчас поедем на троллейбусе. Во-первых, мы показываем это все Маше, а во-вторых, я прямо очень давно не каталась ни на метро, ни на троллейбусе, и мне прямо в кайф вспомнить молодость», — поделилась знаменитость.

Напомним, Лера Кудрявцева состоит в браке с Игорем Макаровым с 2013 года, у пары есть 6-летняя дочь Мария. В январе 2024 года телеведущая неожиданно заявила, что ушла от мужа. Знаменитость не стала раскрывать причины разрыва, но намекнула, что они разошлись из-за проблем хоккеиста с алкоголем. Позднее артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга заняться решением серьезной проблемы.

Ранее сообщалось о том, что Лера Кудрявцева раскрыла их с мужем странность.