«Не справился»: какую ошибку совершил Градский перед смертью

Певица Алла Рид рассказала о сотрудничестве с Александром Градским, который умер в 2021 году. По мнению девушки, мэтр мог подорвать здоровье из-за усталости и слишком большой ответственности, которую на себя взвалил. Об этом сообщает Пятый канал.

Бывшая участница проекта «Голос» вспомнила, как Градский отдавал всего себя работе. Он старался все делать самостоятельно: готовил, руководил театром и занимался всеми его делами, отвечал за творчество и многое другое. Возможно, это надломило звезду.

«Он не справился, он устал. И в какой-то момент, когда уже у него была возможность наслаждаться жизнью и получать вот эти плоды от долгих лет ожиданий, когда построится театр, когда он сможет воплотить все свои желания, мечты — он устал», – поделилась мыслями певица.