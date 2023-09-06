«Не справился»: какую ошибку совершил Градский перед смертью
Певица Рид рассказала, что Градский мог подорвать здоровье из-за усталости.
© Lomohov Anatoly/East News
Певица Алла Рид рассказала о сотрудничестве с Александром Градским, который умер в 2021 году. По мнению девушки, мэтр мог подорвать здоровье из-за усталости и слишком большой ответственности, которую на себя взвалил. Об этом сообщает Пятый канал.
Бывшая участница проекта «Голос» вспомнила, как Градский отдавал всего себя работе. Он старался все делать самостоятельно: готовил, руководил театром и занимался всеми его делами, отвечал за творчество и многое другое. Возможно, это надломило звезду.
«Он не справился, он устал. И в какой-то момент, когда уже у него была возможность наслаждаться жизнью и получать вот эти плоды от долгих лет ожиданий, когда построится театр, когда он сможет воплотить все свои желания, мечты — он устал», – поделилась мыслями певица.
Напомним, что Александр Градский умер в ноябре 2021 года. Он находился дома, когда почувствовал себя плохо и потерял сознание. Рядом были близкие, которые вызвали сотрудников скорой помощи. Мэтра госпитализировали, но медики уже ничего не смогли сделать. Причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга.
Ранее юрист оценила шансы экс-супруги Градского Ольги на получение доли в наследстве. Напомним, что развернулась настоящая битва между членами семьи мэтра за многомиллионное состояние. Поклонники думали, что все достанется только вдове артиста Марине Коташенко, но другие члены семьи не хотят уступать.