Юрист оценила шансы бывшей жены Градского Ольги против вдовы Марины Коташенко в суде

Ольга Фартышева, бывшая жена Александра Градского, обратилась с исковым заявлением в суд, чтобы получить часть наследства покойного музыканта. Ответчиком по делу является вдова композитора Марина Коташенко. Портал «Страсти» решил поинтересоваться у юриста Анастасии Подгрудковой, каковы шансы экс-супруги одержать победу в процессе, учитывая, что она заявила о своем праве лишь спустя 21 год после развода.

На данный момент сложно сказать, на что именно претендует Ольга. Без копии искового заявления говорить об этом почти бессмысленно. Однако же примерный размер доли оценить вполне возможно.