Юрист оценила шансы бывшей жены Градского Ольги против вдовы Марины Коташенко в суде
Юрист оценила шансы экс-супруги Градского Ольги на получение доли в наследстве.
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Ольга Фартышева, бывшая жена Александра Градского, обратилась с исковым заявлением в суд, чтобы получить часть наследства покойного музыканта. Ответчиком по делу является вдова композитора Марина Коташенко. Портал «Страсти» решил поинтересоваться у юриста Анастасии Подгрудковой, каковы шансы экс-супруги одержать победу в процессе, учитывая, что она заявила о своем праве лишь спустя 21 год после развода.
На данный момент сложно сказать, на что именно претендует Ольга. Без копии искового заявления говорить об этом почти бессмысленно. Однако же примерный размер доли оценить вполне возможно.
Требования в размере половины нажитого в период брака имущества вполне законны. Самое сложное в данном деле будет определить — какое именно имущество является предметом спора, то есть что именно было приобретено в период брака и с Ольгой Фартышевой.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Что касается шансов на удовлетворение позиции Фартышевой в суде — пока тоже сложно их оценить. Но предварительно можно сделать вывод с учетом того, что женщина не воспользовалась своим правом на раздел имущества спустя три года после развода с Градским.
Без изучения материалов дела оценить шансы крайне сложно, однако предварительно можно сказать, что они крайне малы. Причина крайне простая: пропуск срока исковой давности. С момента расторжения брака прошел 21 год. Срок исковой давности составляет три года, но может быть восстановлен судом при условии, если он сочтет причины пропуска уважительными. Однако срок исковой давности не может превышать 10 лет с даты нарушения права. Таким образом, все возможные сроки уже прошли.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
По словам юриста, Ольга может добиться удовлетворения иска лишь в трех случаях. В первом — если никто не заявит о пропуске срока исковой давности. Об этом должна обязательно заявить вторая сторона. Даже если суд усматривает пропуск срока в данном деле, но никто об этом не заявил, то по собственной инициативе он не может отказать в иске по этому основанию, заявила Подгрудкова.
Во втором случае Ольга имеет шансы на успех, если она подала иск в суд до мая 2023 года. Тогда предельный срок исковой давности, равный 10 годам, не применяется к данному спору.
Предельный десятилетний срок исковой давности был введен в Гражданский кодекс федеральным законом от мая 2013 года. В связи с изложенным, только начиная с этой даты, этот срок и подлежит применению к правоотношениям. Развод был осуществлен в 2002 году, то есть до вступления в законную силу изменений, устанавливающих предельный срок исковой давности. В связи с чем при подаче Ольгой Фартышевой искового заявления до истечения десятилетнего срока с даты вступления указанных изменений в законную силу положения указанной статьи не подлежат применению к настоящему спору.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Третий случай связан с позицией Верховного суда России по отношению к подобным делам. Возможно, Ольге удастся доказать, что срок исковой давности начал истекать не с момента развода, а позже.
В данном случае если Ольга сможет доказать, что она на протяжении 21 года пользовалась имуществом на равных правах с Александром Градским и нарушение ее прав возникло гораздо позже официального развода, и срок исковой давности не пропущен, то суд не сможет отказать в иске только на основании формального пропуска ей исковой давности.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Так как шансы Фартышевой в суде крайне малы, то мы решили узнать, на каких основаниях инстанция может отказать бывшей супруге Градского в удовлетворении исковых требований к Коташенко.
Если истец подала иск после истечения срока исковой давности, и суд сочтет, что его восстановление в данном случае невозможно, то суд может отказать Ольге Фартышевой в удовлетворении ее требований. Или, например, при условии, если выяснится, что между ней и Александром Градским было заключено соглашение о разделе имущества, в соответствии с которым истец уже получила все, что ей причиталось после развода. В данном случае ей также будет отказано в иске.
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Ранее стало известно, что близкие и родственники продюсера Александра Градского приступили к разделу его имущества в суде. Адвокат Марины Коташенко заявила, что ее клиентка вынуждена обороняться.