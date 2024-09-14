«Не сплю по ночам»: Мария Погребняк раскрыла, как изменилась ее жизнь после рождения четвертого ребенка

35-летняя Мария Погребняк недавно снова стала мамой — у блогера и ее мужа, бизнесмена Игоря Головинского, родился сын Владимир. В своем Telegram-канале знаменитость рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением четвертого ребенка.

Мария Погребняк опубликовала в личном блоге фото, на котором она позировала с коляской, в которой находился малыш, а также поделилась снимками с одеждой и обувью для новорожденного ребенка. Бизнесвумен раскрыла, какие изменения привнес в ее жизнь сын.

«Я благодаря Вове теперь больше гуляю, но не сплю по ночам. Я все такой же шопоголик, только теперь я выбираю и покупаю вещи для новорожденного ребенка, а не для себя», — поделилась Мария Погребняк.

Напомним, 5 сентября блогер снова стала мамой. Для Марии Погребняк этот ребенок стал уже четвертым, в отличие от ее супруга, который впервые стал отцом. Бизнесвумен вышла на связь в соцсети и опубликовала первые кадры с малышом и мужем, а после выписки из роддома сообщила, что у нее родился сын, которого назвали Владимиром.

У Марии Погребняк уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

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