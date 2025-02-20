Не спит, не ест и много плачет: вдова Стриженова в тяжелом состоянии из-за смерти актера

Помощница семьи рассказала, что вдова Олега Стриженова не ела после его смерти. Об этом сообщает Kp.ru.

9 февраля ушел из жизни Олег Стриженов. Как сообщает помощница семьи, Лионелла Стриженова тяжело переживает уход супруга. В первые дни она много плакала, не спала и отказывалась от еды. Близкие переживают за ее состояние и часто к ней приходят, чтобы та не чувствовала себя одинокой.

«В первые дни после ухода Олега Александровича Лина много плакала, трое суток не спала, от еды отказывалась. Пришли Катя с Сашей, убедили ее, что надо есть. Мы собирались вместе и на поминках, и на 9 дней. Саша с Катей с дочерьми Анастасией и Александрой часто приходят, чтобы Лина не чувствовала себя одинокой. Приносят продукты, какие она хочет», — сообщила собеседница Kp.ru.

Помощница уточнила, то сейчас вдове Стриженова лучше, чем в первые дни.

Также она рассказала, что актера забрали в больницу по скорой еще 20 декабря из-за высокого давления. Уже в больнице у него случился инсульт.

Ранее невестка Олега Стриженова на девятый день после смерти актера рассказала о последних часах его жизни. Подробности читайте в этой новости.