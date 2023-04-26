Не советует никому: стремительно теряющий вес Михайлов раскрыл, что на самом деле с ним происходит

В последнее время поклонники буквально не узнают Стаса Михайлова. Исполнитель хита «Все для тебя» сильно похудел и стал более энергичным. Сам певец признался, что никакого особого секрета у него нет, он просто взялся за свое здоровье и изменил питание. Его диета довольна проста, но при этом он не советует своим фанатам брать с него пример, так как такой способ питания подходит не каждому.

Михайлов похвастался в беседе с изданием mk.ru, что уже успел сбросить 15 килограммов, а все благодаря системе 16-8. То есть на протяжении восьми часов он ест все, что хочет, а в оставшееся время не притрагивается к еде и пьет только воду. По словам артиста, это не так тяжело, как может показаться на первый взгляд, потому что и от завтрака, и от вредных продуктов он отказался уже давно.

«Первый прием пищи у меня происходит где-то в час-два дня. Так было всегда. Поэтому мне все подходит. Я не говорю, что так нужно питаться всем. Но в моем случае это работает», - поделился Стас.

Останавливаться на достигнутом певец не собирается. Ему нравится изучать раздельное питание, и это не приносит ему никакого дискомфорта. При этом он не зациклен на том, что вредно, а что полезно. Он просто ест то, что ему хочется. «За столом нужно радоваться и говорить Богу: «Спасибо за то, что я это кушаю», - сказал Стас Михайлов.

Ранее о своей диете рассказала экс-гимнастка Ляйсан Утяшева.