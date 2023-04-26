Анемия и минус 32 кг: Ляйсан Утяшева рассказала о возникших после родов проблемах

Ляйсан Утяшева в прошлом была титулованная гимнастка. Теперь же она востребованная телеведущая и мама двоих детей. Несмотря на то, что с большим спортом артистка уже давно завязала, ей все равно удается поддерживать себя в тонусе. Однако, чтобы добиться идеального тела, ей пришлось пройти через многие трудности.

По признанию супруги Павла Воли, изменения в ее фигуре стали появляться из-за рождения детей. Во время вынашивания дочери она поправилась на 18 килограммов, а при первой беременности – на 32 килограмма. Чтобы вернуться в прежнюю форму, Ляйсан стала активно худеть, отказывая себе во всем, включая мясо.

«Однажды я решила, что веган, и узнала, какая анемия «прекрасная» вещь. Тогда нужно было снять все с первого дубля, а у меня все плывет перед глазами. Получается, что человек все-таки хищник, а я думала, что я птичка», - цитирует слова экс-гимнастки издание «StarHit».

Сейчас Утяшева в принципе довольна своей фигурой, но она склонна к полноте, поэтому не может позволить себе расслабиться. Она продолжает заниматься спортом, соблюдать диету, в которой отсутствуют молочные продукты. Иногда артистка, конечно, позволяет себе «сорваться», но не чаще, чем раз в две недели.

Ранее Ляйсан Утяшева показала, как располнела после завершения спортивной карьеры.