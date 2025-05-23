«Не совершайте моих ошибок»: внучка Стриженова пожаловалась на здоровье новорожденной дочери

Внучка Олега Стриженова после седьмых родов сообщила, что ее всерьез беспокоит здоровье новорожденной дочери. По словам Александры, ребенок появился на свет с ожирением.

«Щеки, которые вы видите - это отек. Потом я поняла, почему на 37-й неделе она весила 4 килограмма» — поведала многодетная мама в личном блоге.

Александра призналась, что через десять дней после родов девочка похудела на полтора килограмма и продолжает стремительно терять вес.

«Глюкозотолерантный тест. Внутриутробное ожирение, гестационный диабет. 10 дней спустя… Минус отеки, но желтуха, гноятся глаза, по анализам — вирус…» — разоткровенничалась Александра.

При этом она заверила, что не ела сладкое, поэтому не понимает, откуда во время беременности появился диабет, последствиями которого являются рождение крупного плода, угроза дородовых осложнений. Внучка Стриженова добавила, что именно по этой причине Варя родилась на 37-й неделе.

«Не совершайте моих ошибок! Делайте тест, как бы он ни был вам противен!» — заключила Александра.

Ранее внучка Олега Стриженова сообщила, что серьезно травмировалась вместе с грудной дочерью. После выписки из роддома она сразу же поехала домой, где и получила травму. Оказалось, что Александра не удержалась на ногах и упала с лестницы. При этом на руках у нее была новорожденная дочь.