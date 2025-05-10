«До рыданий и криков»: внучка Стриженова упала с лестницы с новорожденной дочерью

Внучка Олега Стриженова после седьмых родов сообщила, что серьезно травмировалась вместе с грудной дочерью. О произошедшем Александра рассказала в личном блоге.

По ее словам, после выписки из роддома она сразу же поехала домой, где и получила травму. Оказалось, что Александра не удержалась на ногах и упала с лестницы. При этом на руках у нее была новорожденная дочь. Женщина отметила, что инцидент произошел, так как у нее соскочил с ноги тапок, однако ей удалось удержать ребенка.

«Болит весь живот, спина, шов и органы внутри. Ходить больно до слез. Нет, до рыданий и криков. Спасибо, господи, что с ребенком ничего не произошло» — поделилась с подписчиками Стриженова.

Александра ранее призналась, что седьмые роды стали для нее последними, так как больше она не планирует беременность из-за проблем со здоровьем. У 39-летней внучки легендарного актера Олега Стриженова регулярно поднимается давление, появилось много пигментных пятен и новообразований на коже. Кроме того, разрушились все зубы и упало зрение.

Также сообщалось, что Александра вместе с малышкой попала в реанимацию. 5 мая ее дочь родилась раньше срока. Помимо этого, у ребенка были двойное обвитие и нарушение кровотоков.