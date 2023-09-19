«Не согласовали»: вскрылась истинная причина отмены концерта «Ленинграда» в «Лужниках»

Организаторы объяснили причину отмены выступления «Ленинграда» в «Лужниках», об этом сообщает НСН.

Журналисты обратились к главе промоутерской компании «SAV Entertainment», которая занималась организацией концерта группы. Надежда Соловьева объяснила, что выступление не согласовали.

«Нам не согласовали концерт, вот и все», — рассказала она.

При этом Соловьева отказалась отвечать на вопрос о том, кто конкретно запретил выступление. Тогда журналисты обратились к политологу Константину Калачеву, который предположил, что за отменой концерта могут стоять чиновники.

«Самая страшная цензура — это самоцензура, такие решения, как правило, принимаются на уровне местных органов власти, все хотят угадать тренд и перестраховаться, чтобы угодить. Как показывает практика, за такими решениями чаще всего стоит маленький чиновник, который не хочет ни с кем ссориться», — объяснил он.

В управе районы Хамовники отвечать на вопросы прессы отказались, глава управы, выслушав журналиста, сбросил звонок.

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