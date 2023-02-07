«Не соблюден порядок»: Петренко и Климова вновь начали судебное разбирательство

В конце минувшего года Игорь Петренко выплатил многомиллионный долг по алиментам Екатерине Климовой. Казалось бы, после этого отношения экс-супругов должны наладиться. Но, как сообщает издание «Starhit», на днях представители актера вновь подали иск в Гагаринский районный суд.

Мужчина намерен снизить размер алиментов. Дело в том, что соглашение между Игорем и Екатериной было составлено еще в 2015 году, то есть до того, как у артиста родились в новом браке трое наследниц. Теперь, получается, у Петренко пятеро детей, и Климовой положено лишь 2/5 от общей суммы.

По информации источника, первый иск актера вернули, поскольку он «нарушил досудебный порядок урегулирования спора». Это значит, что мужчина не предложил перед подачей заявления артистке мирное урегулирование вопроса.

«Максимум того, что могут взыскать с отца в долевом соотношении, когда у него трое и больше детей, это 1/2 от всех доходов. У Петренко пятеро детей, соответственно 50% по закону будут делиться поровну между ними — по 10% на каждого. То есть Климовой на двоих детей положено 2/5», — высказался адвокат Сергей Жорин.

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