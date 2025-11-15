«Не собираюсь обманывать»: Вика Цыганова призналась в пластических операциях

Певица Вика Цыганова призналась, что делала пластику лица. Об этом сообщает Kp.ru.

62-летняя Вика Цыганова отлично выглядит для своего возраста. Певица не стала скрывать, что восемь лет назад она прибегла к помощи пластических хирургов.

«Моя подруга привела меня к доктору, и решение было принято. Я никогда никого не собираюсь осуждать за пластику и уж тем более обманывать людей, что делаю огуречные маски», — рассказала она.

При этом врачи рекомендовали знаменитости сделать операцию еще в 30 лет, однако тогда она была к этому не готова. Цыганова рассказывает, что не прибегает к помощи уколов красоты. По словам певицы, больше всего после операции ей запомнилась реакция супруга.

«Он аж заплакал… от красоты. Я говорю: „Вадик, какой ты лицемер. Когда я была не такая красивая…“. А после операции идет регенерация клеток и лицо действительно молодое», — рассказала она.

