«Ходила по Одессе в бабушкиных нарядах»: Нонна Гришаева вспомнила свою первую роль

Заслуженная артистка России и художественный руководитель театра РОСТА в Царицыно Нонна Гришаева во втором сезоне сериала «Папины дочки» играет роль вредной бабушки. Актриса побывала в гостях на «Детском радио», где вспомнила свое детство и первые шаги на сцене.

Актрисе только предстоит примерить новый семейный статус. У Нонны есть двое детей — 27-летняя дочь Анастасия от первого брака и 16-летний сын Илья. Внуки у нее пока только на экране.

«По-моему, я — классическая теща, — оценила свою новую роль актриса. — Бабушка там за порядком следит — она так и должна себя вести и быть строгой».

Гришаева призналась, что не знает, какой она будет тещей, но свекровь из нее получится хорошая, уверена актриса.

Все ее бабушки, призналась артистка, были замечательными. Мамина мама была настоящей рукодельницей и шила для юной Нонны потрясающие наряды, в том числе и для ее первой роли. В первом классе Гришаева сыграла бабочку-красавицу в «Мухе-Цокотухе», и ей нужны были крылья. Бабушка придумала, как их сделать необычными и красивыми.

«Мой папа их выгнул из проволоки, а бабушка обтянула полупрозрачной тканью и наклеила на нее вырезанные из серебряной бумаги кругляшки. У меня были невероятные крылья. Ручная работа. Бабушка мне даже сшила пальто и шляпу с капором, обшитую мехом марабу. Я просто как кукла по Одессе ходила в изготовленных ею нарядах», — рассказала она.

Также актриса рассказала о репертуаре московского театра РОСТА в Царицыно, где она является художественным руководителем. По ее словам, один из спектаклей «Про мою маму и про меня» экранизировали, и он получил множество наград на профессиональных фестивалях.

В театре регулярно проходят кастинги для ребятишек, при помощи которых юные дарования могут влиться в новый коллектив.

Ранее Нонна Гришаева рассказала, что не верила в возможность продолжения «Папиных дочек». По ее словам, в новом сезоне характер ее героини немного поменялся.